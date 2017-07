O juiz Sérgio Moro condenou, hoje, o ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão no caso Triplex, o famoso apartamento da OAS , no Guarujá. Na sentença de 238 páginas, que acabei de ler, Moro constrói um instrumento sólido de acusação. Nela, justifica, inclusive, os áudios vazados e diz que há muitos mais áudios particulares que não foram liberados. Refuta argumentos da defesa de Lula de que haveria uma guerra midiática e jurídica. Diz, inclusive, que: "Não há qualquer dúvida de que deve-se tirar a política das páginas policiais, mas isso se resolve tirando o crime da política e não a liberdade da imprensa."

A sentença, além das delações, elenca contradições de Lula nos depoimentos e uma série de documentos probatórios. Na sentença Moro, defende as delações dizendo: "Quem, em geral, vem criticando a colaboração premiada é, aparentemente, favorável à regra do silêncio, a omertà das organizações criminosas, isso sim reprovável."

Moro, reconhece os avanços no combate a corrupção no governo Lula e diz que ele não foi o primeiro a imaginar que não seria alcançado pela lei: “É forçoso reconhecer o mérito do Governo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fortalecimento dos mecanismos de controle, abrangendo a prevenção e repressão, do crime de corrupção, especialmente nos investimentos efetuados na Polícia Federal durante o primeiro mandato, no fortalecimento da Controladoria Geral da União e na preservação da independência do Ministério Público Federal mediante a escolha, para o cargo de Procurador Geral da República, de integrante da lista votada entre membros da instituição. “

E explica porque resolveu permitir que o ex-presidente respondesse em liberdade: “Entretanto, considerando que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação antes de se extrair as consequências próprias da condenação. Assim, poderá o ex-Presidente Luiz apresentar a sua apelação em liberdade". Lula, em verdade, não pode ser incluido, no momento, nos ítens que justifica uma preventiva.

Diz ainda que:“Por fim, registre-se que a presente condenação não traz a este julgador qualquer satisfação pessoal, pelo contrário. É de todo lamentável que um ex-Presidente da República seja condenado criminalmente, mas a causa disso são os crimes por ele praticados e a culpa não é da regular aplicação da lei. Prevalece, enfim, o ditado "não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você" (uma adaptação livre de "be you never so high the law is above you")