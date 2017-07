Bahia quebra jejum e vence da Ponte Preta por 3 a 0 no MoisÃ©s Lucarelli

O Bahia quebrou a maré de azar e após sete jogos sem vencer uma partida conseguiu a melhor no confronto contra a Ponte Preta nesta quarta-feira (12), jogando fora de casa no Estádio Moisés Lucarelli, por 3 x 0. O Tricolor conseguiu balançar a rede três vezes com dois gols do atacante Rodrigão, que estreou como titular da equipe, e um de Régis.

O Esquadrão garante agora 15 pontos e uma boa posição para conseguir passar mais uma rodada fora da zona de rebaixamento, precisando esperar apenas o resultado dos jogos do Vitória e do Avaí, nesta quarta e quinta-feira (13), respectivamente, para ter certeza de que vai se manter fora do Z-4 por enquanto.