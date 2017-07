O PT teme que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja novamente condenado. Agora, pelo sítio de Atibaia. O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-presidente nesta quarta-feira (12) por 9 anos e meio por conta do tríplex do Guarujá.

A peça realizada por Moro traz diversos pontos em que o imóvel de Guarujá é citado. De acordo com o blog do Camarotti, do G1, integrantes do partido admitem que o argumento de que Lula é vítima e alvo de uma perseguição política enfraquece com a investigação do presidente Michel Temer e do senador Aécio Neves (PSDB-MG). O grande temor do PT, de acordo com Camarotti, é de que haja uma condenação em segunda instância, fazendo com que Lula fosse enquadrado na Lei da Ficha Limpa e não pudesse se candidatar a presidente.