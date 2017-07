Dilma Rousseff critica condenaÃ§Ã£o de Lula:

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) se pronunciou a respeito da condenação de Lula, na tarde desta quarta (12). Em nota, divulgada nas redes sociais, Dilma criticou a determinação do juiz Sérgio Moro. "A condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, sem provas, a 9 anos e seis meses de prisão, é um escárnio. Uma flagrante injustiça e um absurdo jurídico que envergonham o Brasil. Lula é inocente e essa condenação fere profundamente a democracia", afirmou.

Na oportunidade, a ex-presidente também criticou a aprovação da reforma trabalhista no Senado, na noite desta terça (11). "Ontem, com indignação, assistimos à aprovação pelo Senado do fim da CLT. Uma monumental perda para os trabalhadores brasileiros. Agora, assistimos essa ignominia que está sendo exercida contra o ex-presidente Lula com o objetivo de cassar seus direitos políticos", disse.