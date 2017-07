A indústria baiana apresentou crescimento de 3,6% em maio, na comparação com abril. O resultado foi o segundo melhor entre as 14 regiões brasileiras analisados, segundo levantamento apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (11).

Para o governador Rui Costa, o resultado é reflexo da tentativa de criar um ambiente favorável para os negócios.

"Mesmo com a crise política e econômica que o país atravessa, o governo baiano está promovendo um conjunto de ações nas áreas de infraestrutura, saúde e mobilidade urbana, e ampliando as oportunidades de trabalho para movimentar a economia do estado", comentou.

A Bahia ficou atrás apenas do Ceará, que avançou 5,9%. Na outra ponta da lista, o Amazonas registrou o pior resultado, com variação de -3,6% na produção industrial. Também apresentaram resultado negativo os estados de Espírito Santo (-1,9%), Rio de Janeiro (-1,6%) e Minas Gerais (-0,2%).