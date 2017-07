VitÃ³ria Ã© goleado pelo Vasco no BarradÃ£o e permanece no Z-4

O Vitória perdeu por 4 a 1 para o Vasco nesta quarta-feira (12), no Barradão, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não poderia ser pior. A equipe comandada pelo técnico Alexandre Gallo continuou na zona de rebaixamento com apenas 12 pontos e na 18ª posição.

O próximo compromisso do Leão é contra o Palmeiras, domingo (16), às 11h, no Allianz Parque.

A partida começou truncada, com muitos erros de passes das duas equipes. O Vasco criou a primeira grande chance da partida. Aos sete, Escudero bateu escanteio fechado na primeira trave, e Rafael Marques cabeceou e acertou o travessão. O Vitória respondeu na sequência. Cleiton Xavier fez boa jogada pela direita, invadiu a área e bateu para a defesa de Martín Silva.

Aos dez, o técnico Alexandre Gallo precisou fazer uma substituição forçada. O zagueiro Ramon sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa e deu lugar para Fred.

Em uma falha individual de Kanu, o Vasco abriu o placar aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio efetuada por Wagner, a bola passou por toda área e sobrou para Escudero. O meia chutou cruzado, Kanu tentou afastar, mas furou, e a bola bateu no pé de apoio e parou no fundo das redes de Fernando Miguel, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol.

O Vitória aos poucos começou a se soltar e criar chances de perigo. A primeira foi Carlos Eduardo aos 23 minutos. David cruzou da direita, o meia chegou de carrinho e Martín Silva fez boa defesa. Aos 35, David recebeu um lindo passe de calcanhar no ar, o atacante chutou de primeira, mas a bola foi para fora. Dois minutos depois, Cleiton Xavier cobrou escanteio curto e acionou David, que entrou na área, foi pela linha de fundo e tocou na saída do goleiro vascaíno. André Lima, quase em cima da linha, passou um pouco da bola e perdeu o gol.

A etapa final começou com muitas trocas de passes no meio de campo e sem efetividade pelas duas equipes. Aos 11, o técnico Alexandre Gallo tentou colocar mais velocidade na equipe com a entrada de Neilton no lugar de Yago, mas o panorama da partida seguiu no mesmo rumo.

Aos 17, André Lima teve uma oportunidade de empatar. Após bola levantada na área, Jean afastou mal, Kanu, deitado, bateu fraco, e o camisa 99 desviou para a defesa de Martín Silva.

O Vitória conseguiu chegar ao empate aos 25. Depois de cobrança de escanteio curto, Patric recebeu a bola e cruzou. Kanu cabeceou no meio da área, Jomar tentou cortar, mas a bola bateu no zagueiro e entrou.

Porém, o Vasco não deixou o Vitória comemorar muito o gol. Aos 29, Guilherme deu um passe açucarado para Thalles, que dribou Fernando Miguel e tocou para o gol vazio.

Aos 34, o árbitro marcou impedimento e anulou um gol do Vitória. Após escanteio, a zaga cortou, Paulinho jogou de cabeça de volta para área. Geferson tentou um voleio, pegou mal, mas a bola sobrou para Kanu, que mandou para o gol. E o lance foi invalidado por Antônio Dib.

No apagar das luzes, o Vitória sofreu dois gols. O primeiro foi com Paulo Victor aos 46 e depois com Guilherme aos 50 minutos. E o Leão foi goleado por 4 a 1.