ApÃ³s 11 anos separados, filho reencontra mÃ£e em Feira de Santana

Depois de 11 anos separados, mãe e filho se reencontraram em Barreiras, oeste da Bahia, após o rapaz procurá-la por meio do quadro Desaparecidos, do Bahia Meio Dia.

A trabalhadora doméstica, Maria José Ferreira, e o auxiliar de serviços gerais, Diego Ferreira, haviam se separado quando, depois que ela foi procurar emprego na cidade, o filho ficou com o pai em Feira de Santana.

Diego apareceu no quadro com uma foto da mãe e, depois disso, ela foi localizada. O reencontro entre mãe e filho foi marcado por forte emoção. Diego diz que não imaginava que iria localizar Maria José depois de mais de 10 anos longe dela.

“É muita felicidade. A partir de agora, é só alegria. Só de estar com ela hoje é um privilégio que nunca achei que ia acontecer. Me sinto realizado hoje, por estar do lado dela, de sentir o calor e o amor dela”, conta.

Maria José diz que sofria muito com a falta do filho. “Até na hora de eu comer, eu sentia falta dele. 'Oh Deus, dê a alimentação dele direito. Livre do meu filho todos os perigos e mal’. Entrei em depressão, fiquei muito ruim mesmo, mas pedi força a Deus, para que antes de morrer eu visse meu filho”, relata a mãe.

Depois do reencontro, os dois só querem aproveitar o tempo que têm para ficar juntos. “Foi uma emoção muito grande que eu tive na minha vida”, concluiu Maria José.