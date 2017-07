CCJ rejeita parecer e dÃ¡ sobrevida a Temer

A CCJ- Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o parecer do relator da denúncia contra Temer, por 40 votos a 25. A intensa movimentação do governo liberando emendas de parlamentares sugeria que Temer poderia vencer, mas o placar foi mais do que o esperado mostrando que o presidente-pinguela tem, ainda, bala na agulha.

Temer deve ter que enfrentar mais duas denúncias, mas diversos fatos conspiram a seu favor: o enfraquecimento da esquerda com a condenação de Lula, os bons resultados da economia e o enfraquecimento de Janot, pelo fim do mandato na PGR, e a nomeação de Raquel Dodge, para seu lugar. Temer ganha sobrevida e Rodrigo Maia fica mais longe da cadeira presidencial.