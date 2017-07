FuncionÃ¡rios dos Correios encerram greve em Feira de Santana

Os trabalhadores dos Correios em Feira de Santana, resolveram encerrar, na manhã desta quinta-feira (13), a greve que começou na segunda-feira (10).

Os funcionários entraram em greve por falta de assistência médica. A categoria estava com atendimento suspenso há três meses no hospital particular da cidade, por falta de cobertura do plano de saúde na unidade.

De acordo com Shirlene Pereira, vice-presidente do Sincotelba, o fim da paralisação foi decidido em assembleia, após um acordo com os Correios, que prometeu a regularização do atendimento.

"Os trabalhadores decidiram retornar atividades, com acordo de que, a partir das 13h, vai retomar atendimento dos funcionários no hospital", disse.

Em nota, os Correios confirmaram o fim da paralisação parcial e disseram que o atendimento ao público nas agências dessa cidade está normalizado.