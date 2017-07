Congresso aprova projeto de lei que autoriza crÃ©dito extra para normalizar emissÃ£o de passaportes

O Congresso Nacional aprovou na quinta-feira (13) um projeto de lei que autoriza crédito extra de R$ 102 milhões ao Ministério da Justiça para normalizar a emissão de passaportes, que foi suspensa no último dia 27.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o texto segue para sanção presidencial. A Polícia Federal suspendeu a confecção do documento sob justificativa de ausência de recursos – apesar da taxa cobrada pelo órgão, de R$ 257,25 (passaporte comum), o dinheiro arrecadado não é destinado diretamente à fabricação das cadernetas, mas vai para a Conta Única do Tesouro Nacional, de onde é distribuído.

De acordo com a PF, o limite de gastos previsto na lei orçamentária com controle de imigração e emissão de passaportes foi atingido.