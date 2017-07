PlenÃ¡rio da CÃ¢mara vai votar denÃºncia contra Temer no dia 2 de agosto

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou na noite desta quinta-feira (13) que a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer vai acontecer no plenário da Casa no dia 2 de agosto, após o recesso parlamentar. O anúncio foi feito depois de uma reunião com líderes partidários.

Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa aprovou um relatório do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) que recomenda o arquivamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo crime de corrupção passiva.

No plenário, é necessário o apoio de 342 dos 513 deputados federais, o equivalente a dois terços da Câmara, para autorizar a análise do caso pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Se o caso chegar à Corte, os 11 ministros votam para decidir se o presidente se torna réu, sendo assim afastado por 180 dias do cargo. Temer só deixa o Palácio do Planalto em definitivo em caso de condenação pelo STF.