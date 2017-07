Campanha troca agasalhos por fotografia no Parque da Lagoa

Acontece neste domingo (16), a partir das 8h no Parque da Lagoa em Feira de Santana, a Campanha de arrecadação de agasalhos “Troca-se amor e calor por fotografia”. A iniciativa é de um grupo de fotógrafos de Feira de Santana e a cada agasalho doado serão produzidas três fotos para cada participante.

As fotos são digitais e serão enviadas por email. O limite de fotos é de dez registros por pessoa. A campanha busca compartilhar amor e solidariedade, utilizando as belezas do Parque da Lagoa como cenário e também um motivo para ajudar ao próximo.