Acidente causa congestionamento na BR-324 sentido Salvador

Um acidente no km 438, da BR-324, em Feira de Santana, provocou um longo congestionamento no sentido Salvador na manhã desta sexta-feira (14). Segundo a ViaBahia, empresa que administra a rodovia, uma faixa foi bloqueada por conta do acidente, próximo a fábrica da Pirelli, deixando o tráfego lento.

A fila de veículos iniciou antes do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), passando pela rotatória do viaduto Portal do Sertão, sentido capital. O engarrafamento atingiu também o final da Avenida Presidente Dutra sentido Salvador, no trecho do Hospital Lopes Rodrigues.

A concessionária ainda não divulgou detalhes sobre o acidente. Segundo ela, a via está liberada, mas o tráfego ainda estava lento até por volta das 11h30 desta sexta-feira.