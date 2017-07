Novos radares na Avenida NÃ³ide Cerqueira comeÃ§am a funcionar neste sÃ¡bado (15)

A Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de Santana vem fazendo um estudo para realizar melhorias na sinalização e trafegabilidade da Avenida Noide Cerqueira, a qual vai passar a contar com 3 sensores de velocidade, que começam a funcionar na madrugada deste sábado(15). O intuito é trazer mais segurança para uma das Avenidas de maior fluxo de nossa cidade. Os equipamentos vão evitar que motoristas tentem superar a velocidade limite do local de 60 km por hora, elevando o risco de acidentes para pedestre e outros veículos. Dois Sensores se encontram próximos às Escolas Asas de Papel e Despertar, outro se encontra próximo ao condomínio Irlena Marques.

A SMT já realizou o fechamento de um retorno que representava insegurança aos usuários da via nos dois sentidos, e vai abrir os dois sentidos em um retorno em local mais seguro, próximo ao condomínio residencial Irlena Marques, proporcionando maior trafegabilidade para quem faz retornos sentido centro e BR. Além disso, mais placas de sinalização já foram instaladas com informações sobre a fiscalização, o limite de velocidade, e chamando atenção para o tráfego de pedestres e ciclistas. Foram instaladas placas de “Pare” em todas as ruas paralelas que dão acesso à Avenida, e em breve, nelas serão colocados redutores de velocidade. A construção de uma nova pista de ciclismo no canteiro central com extensão de 5km, está sendo projetada, devendo ser implantada gradativamente.

As intervenções já executadas na Avenida Nóide Cerqueira devem se estender por toda a via, para levar mais segurança para motoristas, pedestres e ciclistas. O Superintendente Mauricio Carvalho

afirma que após a conclusão do viaduto que liga a Noide com a BR324, o fluxo do local que já é intenso, ficará maior. Para isso é preciso que a Avenida esteja adequada às normas de segurança e trafegabilidade. “Estamos trabalhando para que a Avenida continue a ser usada pela população, que ela seja utilizada também para o esporte, lazer, com segurança. Evitando acidentes e proporcionando um trânsito seguro e humanizado, o que é bom para todos”.

Lembrando que, quem for pego ultrapassando o limite de velocidade na Avenida Noide Cerqueira, que é de 60km por hora, a partir de sábado, receberá multa que varia entre R$ 130,16 até R$880,41, e pode perder de 04 a 07 pontos na carteira.