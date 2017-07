Adolescentes sÃ£o detidos apÃ³s ataque com Ã¡cido em Londres

Dois adolescentes foram presos pela polícia britânica, nesta sexta-feira (14), sob suspeita de envolvimento em pelo menos cinco ataques com ácido em Londres. De acordo com a polícia, os crimes cometidos aconteceram em intervalo de menos de 90 minutos e deixaram vários feridos. Algumas das vítimas tiveram queimaduras no rosto e uma delas chegou a ter lesões graves. A informação e da Agência Reuters. A identidade dos acusados não foi divulgada.

Os crimes, que aconteceram nos bairros de Hackney, Stoke Newington e Islington, podem estar ligados a tentativas de furto, segundo agentes da investigação. Durante um ataque a um homem de 32 anos que estava viajando em uma motocicleta, os adolescentes lançaram a substância corrosiva no rosto do rapaz e um deles, fugiu com a moto da vítima.