Workshop de Marketing Digital para NegÃ³cios serÃ¡ realizado em Feira de Santana

Feira de Santana recebe no dia 12 de agosto (sábado), o Workshop de Marketing Digital para Negócios, com orientações e metodologias práticas para potencializar negócios com estratégias avançadas de Marketing Digital. A oficina será ministrada pelo palestrante Leandro Rehem. As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas.

O Workshop será realizado no auditório do Hotel Atmosfera, na Rua São Domingos, bairro Santa Mônica, das 9h30 às 17h30. No Workshop serão abordadas algumas das mais importantes estratégias do marketing digital moderno e sua aplicação na captação de novos clientes.

O potencial da Internet para gerar negócios é imenso, e não se pode continuar achando que apenas "curtidas" e "seguidores" geram resultados. É preciso conhecimento certo para planejar e agir. Durante o Workshop os participantes terão um plano de ação para aplicar imediatamente nos negócios.

Alguns tópicos abordados: Como montar um planejamento; Tendência de marketing digital para negócios em 2017; Redes sociais focado em conversão; Ferramentas digitais; Estratégia com: Facebook, Instagram, Google e Blogs; Inbound Marketing & Marketing de Conteúdo; Lançamentos; Captura de Leads; Cases e atividades práticas.

O investimento segue com valor promocional de R$ 170,00 até o dia 21 de julho. O Workshop disponibilizará certificado digital de 8 horas, além de Coffee Break, acesso a grupos exclusivos para troca de conhecimento e networking e disponibilização de todo o material do curso. Mais informações: 71 32489064 | 992587617.

Leandro Rehem é graduado em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda, tendo realizado a monografia intitulada Marketing Político no Brasil (2007). Especializou-se em planejamento estratégico e gestão em meios digitais em São Paulo (2010), além de ter realizado diversos cursos ligados a Marketing Digital e Produção de Conteúdo pelo país.