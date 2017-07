Torcedor do Flu de Feira cria canal no YouTube para acompanhar festa nas arquibancadas

O Fluminense de Feira renasceu para o futebol quando, no final de 2015, retornou à Série A do Baianão. Desde então, o clube vem numa crescente e, atualmente, briga novamente pelo acesso à Série C do Brasileirão.

No domingo (16), haverá um compromisso importante contra o Campinense-PB, às 16h, no Joia da Princesa. Se dentro de campo as coisas vêm fluindo, nas arquibancadas a torcida está confiante.

E, para acompanhar a festa dos torcedores no Joia da Princesa, Rafael Queiroz criou um canal no YouTube destinado ao Flu de Feira: a 'TV Kbça'. O período coincide com essa retomada histórica do Touro do Sertão. Kbça, como é conhecido, disse que a criação do canal partiu da insistência de amigos que frequentam os jogos do clube de Feira de Santana.

“Eu tive a ideia de comprar uma câmera para registrar minhas aventuras. Gosto de remar, pedalar... Quando comecei a fazer essas aventuras, um amigo chamou de ‘TV Kbça’. Como gosto muito do Fluminense, surgiu a ideia de registrar as brincadeiras que fazemos, as resenhas, nos bares, lá dentro... E isso deu certo”, contou, em entrevista ao Bahia Notícias.