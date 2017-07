O governo do estado está anunciando um mutirão de cirurgias gerais e ortopédicas. Ótima notícia. Sinal que centenas de pessoas terão aliviado seu sofrimento, sua angústia, sua espera indefinida, que causa prejuízos e agravos emocionais, físícos, e, boa parte das vezes, de provisão do lar.

O governo do estado está anunciando um mutirão de cirurgias gerais e ortopédicas. Péssima notícia. O mutirão só acontece quando se chegou a acúmulo tal que a situação está insustentável, em sinal claro, evidente, óbvio, que a saúde pública- estadual e municipal- está falhando miseravelmente, pois, não foi capaz de resolver no tempo e no momento adequado a demanda dos doentes, como se intervenções de saúde pudessem ser adiadas sem sofrimento ou risco.

Não, o mutirão não é um ato deste governo. É um ato de todos os governos, seja federal, estadual, ou municipal. Eles se repetem periodicamente, independente do ocupante do poder.

Os agravos a saúde permaneçem, os governos mudam, os mutirões se perpetuam, e a solução definitiva para a saúde nunca aparece.