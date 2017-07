O sorteio da Mega-Sena deste sábado (15) saiu sem vencedores e o prêmio foi acumulado para R$ 68 milhões.

O próximo concurso acontece na quarta-feira (19). As dezenas sorteadas foram 01-06-14-22-30-56. A quinta saiu para 130 apostas, cada uma com prêmio de R$ 29.304,32. Outros 8.455 bilhetes acertaram a quadras e levaram 643,67 cada. As apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.