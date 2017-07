HistÃ³rico! Marcelo Melo Ã© o 1Âº brasileiro campeÃ£o de duplas em Wimbledon

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot se tornaram campeões do torneio de Wimbledon - o único Grand Slam que faltava ao Brasil na Era Aberta - depois de derrotarem o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, numa partida que durou 4h41. Eles conseguiram o maior feito de suas carreiras vencendo por 3 sets a 2 - parciais de 5/7, 7/5, 7/6, 3/6 e 12/10.

Com a vitória, Marcelo se tornou o primeiro brasileiro a vencer em Wimbledon. Apenas Maria Esther Bueno havia conquistado o troféu em Londres, onde foi campeã oito vezes, somando simples e duplas.

O jogo foi decidido no quinto set, sob fortes emoções e com alto nível técnico. Para o brasileiro, essa conquista foi uma realização pessoal, já que desde o início do ano ele falava que vencer o torneio mais tradicional do tênis era a prioridade dele.