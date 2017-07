Presidente de associaÃ§Ã£o de trabalhadores rurais quilombolas Ã© morto a tiros na BA

José Raimundo Mota de Souza Junior, presidente da Associação de Trabalhadores Rurais da comunidade quilombola Jiboia foi morto a tiros, na última quinta-feira (13). Segundo a Polícia Civil, ele foi atingido enquanto trabalhava no campo ao lado do irmão e sobrinhos, no município de Antônio Gonçalves, no norte da Bahia.

De acordo com a Comissão Pastoral da Terra Centro Norte/Diocese de Bonfim, a qual a vítima integrava, a família contou que um grupo de criminosos se aproximou do local onde José Raimundo trabalhava, em um carro, e atiraram contra ele. Ainda não há detalhes sobre a motivação e autoria do crime.

Segundo a comissão, a vítima fazia parte da coordenação estadual do Movimento dos Pequenos Agricultores na Bahia, participou do Curso de Formação Liderar e de Juristas Leigos, além de participar de ações que pediam pela regularização do território quilombola da comunidade dele.