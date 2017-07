Sucatas de carros em cÃ©u aberto vÃ£o ser recolhidas pela Prefeitura

Sucatas de automóveis colocadas em vários locais, em céu aberto, nos bairros de Feira de Santana, vão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SESP). O órgão iniciará o recolhimento das denominadas sucata ferrosa – não apenas de automóveis - a partir da próxima terça-feira, 18.

A iniciativa, segundo o secretário da pasta, Justiniano França, atende a um Acordo de Cooperação firmado entre o Governo do Município e a Cooperativa dos Badameiros de Feira de Santana (COOBAFS). O objetivo do entendimento é a preservação do meio ambiente, o aperfeiçoamento da coleta seletiva solidária e o fomento aos catadores de materiais recicláveis e de resíduos sólidos.

A sucata coletada pela SESP será destinada à COOBAFS, que desenvolverá atividades relacionadas ao meio ambiente equilibrado, gerando oportunidades de trabalho, renda e de negócios aos catadores, uma vez que esse tipo de material pode ser aproveitado para o abastecimento do mercado de siderurgia e metalurgia.

O secretário observa que a sucata ferrosa a céu aberto pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente, além de ser um grande problema de saúde pública, visto que contribui para a poluição do solo e é um ambiente propício para a criação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.