Homem Ã© assassinado no bairro Campo Limpo

Um homem foi assassinado no final da tarde de sábado (15) no bairro Campo Limpo em Feira de Santana. Diego da Silva Lima, 29 anos, morava na Rua Santo Antônio do Meritin no mesmo bairro onde foi assassinado.

De acordo com a polícia, as informações iniciais dão conta de que ele era usuário de drogas e que foi morto com vários disparos de arma de fogo, após uma perseguição. A delegada Maria Clécia Vasconcelos informou que a polícia vai prosseguir as investigações para colher mais elementos.

“Foram dois homens em uma motocicleta que efetuaram os tiros. Ele estava conversando em frente a casa de uma vizinha, quando os homens chegaram, ele correu e foi perseguido, caindo morto na Rua Patinho”, informou a delegada.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).