Ricardo Ishmael lanÃ§a seu primeiro livro

Trazemos hoje uma dica de literatura, o livro recém lançado do jornalista e apresentador da TV Bahia, Ricardo Ishmael, "O Curioso Destino de Rita Quebra-Cama”. É sua estreia na literatura.

Ambientado no sertão nordestino, a obra marca reúne sete contos de ficção e trata de temas universais como disputa pela posse de terras, conflitos armados, dramas de família, relações amorosas, lendas populares. “São temas amplos, universais, que tratam da condição humana, dos limites a que nos vemos submetidos nesse tempo-lugar que é, ao mesmo tempo, real, duro, sofrível, mas, também, mítico, poético”, diz o autor.

Violência, tragédia e realismo fantástico estão presentes, em maior ou menor grau, em quase todas as narrativas, que também trazem aspectos pitorescos da vida no sertão contados de forma ágil, direta. O livro é ricamente ilustrado com obras de Juraci Dórea, artista plástico feirense consagrado internacionalmente pelo extenso trabalho com desenhos, fotografias e xilogravuras.

Com edição da Solisluna Design Editora, o livro tem prefácio do jornalista e diretor de jornalismo da Rede Bahia de Televisão, Roberto Appel. A orelha e a contracapa foram escritas pela poetisa Mabel Velloso e pelo poeta e cantador Xangai, respectivamente. “Quero que o livro chegue efetivamente ao sertão, aos lugares e às pessoas que me inspiraram, incentivaram. Meu desejo é que as histórias de Rita Quebra-Cama alcancem não apenas os lugares maiores, mas, também, as localidades mais longínquas deste sertão”, conclui.

​O livro está a venda nas principais livrarias do Estado.