Banco Ã© invadido em Feira de Santana; cÃ¢meras sÃ£o desligadas e muro danificado, diz PM

Uma agência do Banco do Brasil, que fica na Avenida Maria Quitéria, em Feira de Santana, foi invadida e teve equipamentos violados, segundo informações da Polícia Militar neste domingo (16).

De acordo com a PM, o alarme do banco foi acionado, o que motivou o deslocamento de uma guarnição. Chegando ao local, os policiais identificaram que o cofre não foi violado e, aparentemente, nenhum equipamento foi furtado.

No entanto, a polícia afirma que houve a entrada de criminosos no banco, pois as câmeras estavam desligadas, cabos das centrais retirados e um muro foi danificado.