Flu de Feira passa do Campinense e pega Juazeirense nas oitavas de final

Dois times baianos vão se cruzar no mata-mata da Série D mais uma vez. Depois de eliminar o Jacobina, no sábado (15), a Juazeirense conheceu neste domingo (16) seu adversário nas oitavas de final, e será o Fluminense de Feira.

O jogo de ida será em Feira de Santana, e a volta em Juazeiro. A CBF ainda não divulgou as datas das partidas. Quem passar do duelo baiano estará a uma fase do acesso à Série C 2018. Sobem quatro.

O Touro do Sertão conseguiu a classificação ao empatar em 0x0 com o Campinense, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. O Flu ficou com a vaga porque marcou um gol como visitante no empate de 1x1 em Campina Grande-PB.

A classificação da Juazeirense foi bem mais tranquila. Na noite de sábado, o Cancão recebeu o Jacobina no Adauto Moraes e ganhou por 3x1.

Como os times haviam empatado na ida por 2x2, em Jacobina, a Juazeirense tinha o placar de 0x0 a seu favor, mas não demorou a fazer o gol. Aos 7 minutos, o atacante Robert aproveitou cruzamento na área e, de cabeça, abriu o placar.

O que já estava difícil ficou praticamente impossível para o Jacobina ainda no primeiro tempo. Com gols de Emílio, aos 31, e Candinho, aos 39, a Juazeirense foi para o intervalo com 3x0 e a vaga encaminhada. O volante Fausto diminuiu aos 27 minutos da etapa final.