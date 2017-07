O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou sua conta no Facebook para, segundo ele, dar "ânimo" ao povo brasileiro. Em vídeo, o petista afirmou que o brasileiro está com a "auto-estima baixa". Ainda nas imagens compartilhadas neste domingo (16), Lula declarou que o atual governo "não representa nada" e que o atual Congresso está "desacreditado".

"O brasileiro está com a auto-estima baixa, a economia está muito ruim, há uma desagregação, sabe, do ânimo da sociedade por conta do desemprego, porque as pessoas ainda estão muito preconceituosas, ou seja, a auto-estima está baixa. Nós temos um governo que não representa nada, absolutamente nada. Nós temos um Congresso desacreditado, que está desmontando conquistas que os trabalhadores conquistaram há tanto tempo atrás", disse Lula.

O ex-presidente -- que foi condenado na última semana a nove anos e meio de prisão pelo juiz federal Sergio Moro, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro-- também declarou que a falta de confiança no governo impede que as coisas aconteçam. Exaltando a sua atuação como presidente, o petista afirmou que viveu o período de maior auto-estima do povo.