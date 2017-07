O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), deputado Zé Neto (PT), defendeu o modo de fazer política do governador Rui Costa (PT). Segundo o deputado, Rui age de maneira adequada às necessidades da população, principalmente pelo momento de crise enfrentado pelos baianos diante do cenário político e econômico do Brasil.

"Às vezes as pessoas reclamam que Rui não faz política e precisava ser mais político. Eu acho que ele faz muita política para o tipo de momento em que a gente vive. O fazer da política, o fazer com que as coisas aconteçam na vida das pessoas é muitíssimo importante. E a parte da discussão mais institucional, mais partidária, mais do dia a dia, isso só é alavancado quando o nosso líder tem responsabilidade e credibilidade. Isso ele tem tido. Está fazendo política com os pés no chão e como precisa ser feito", avaliou o petista à Metrópole, durante a viagem de número 300 do governador pela Bahia, que ocorreu na cidade de Santaluz, nesta segunda-feira (17).