Madrasta de Isabella Nardoni cumprirÃ¡ pena em regime semiaberto

A Justiça concedeu nesta segunda-feira (17) à Anna Carolina Jatobá — que foi condenada a 26 anos de prisão pela morte da enteada Isabella Nardoni — o direito de cumprir parte da pena em regime semiaberto. A madrasta da garota está presa na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, desde 2008 e poderá deixar a penitenciária diariamente para trabalhar, retornando ao local todas as noites. Além disso, ela terá direito a saídas temporárias cinco vezes ao ano. A progressão do regime foi deliberada pela juíza Sueli Zeraik, da 1º Vara de Execuções Criminais (VEC) de Taubaté.

De acordo com a defesa de Anna Carolina, que havia solicitado o pedido no final de abril, a detenta já cumpriu dois quintos da pena, tempo mínimo exigido para mudar de regime, e ela tem bom comportamento prisional. O crime aconteceu em março de 2008. A mulher teria esganado a menina de 5 anos e Alexandre, pai de Isabella, teria cortado a tela de proteção e jogado a menina do sexto andar do apartamento onde os dois moravam. O casal nega até hoje o crime.