Mais de 2 mil vagas de cursos EAD gratuitos sÃ£o ofertados na Bahia

A Secretaria da Educação do Estado, por meio do Instituto Anísio Teixeira e da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), anunciou a oferta de 2.305 vagas para cursos de graduação a Distância (EAD) para professores e profissionais da educação, em 23 municípios baianos.

“Esta é mais uma ação em articulação com a nossa UNEB e que vem atender a uma demanda histórica para a graduação de professores e profissionais da Educação tanto no Subúrbio Ferroviário de Salvador quanto nos demais municípios. Portanto, é uma iniciativa que vem fortalecer a Educação Básica, na medida em que estes profissionais terão uma nova formação, cujos conhecimentos serão aplicados em sala de aula”, afirma o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro.

Alguns cursos contarão ainda com o Polo Universidade Aberta do Brasil (UAB) do Subúrbio Ferroviário de Salvador, que está instalado do Colégio Estadual Nelson Mandela, em Periperi. Nesse polo, são ofertadas 286 vagas para as licenciaturas em Ciência da Computação, Educação Física, Física, Letras/Português, Matemática e Química e para o Bacharelado em Administração Pública.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site . As incrições para participar do vestibular da modalidade vão até o dia 24 de julho. O processo seletivo será realizado entre os dias 25 e 28 de julho e os resultado será divulgado a partir do dia 31.

As vagas são para os municípios de Vitória da Conquista, Seabra, Santo Estevão, Piritiba, Pintadas, Paulo Afonso, Mundo Novo, Mata de São João, Lauro de Freitas, Jacaraci, Itapicuru, Itanhém, Itamaraju, Itaberaba, Irecê, Ipupiara, Ipirá, Ilhéus, Euclides da Cunha, Esplanada, Dias D´Ávila, Conceição do Coité, Carinhanha, Campo Alegre de Lourdes, Camaçari, Canudos, Brumado, Bom Jesus da Lapa e Amargosa. Dos cursos oferecidos nestes polos estão as Licenciaturas em História, Geografia, Letras/Espanhol, Letras/Inglês, Ciências Biológicas e Pedagogia.