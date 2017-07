MEC pode pegar emprÃ©stimo de R$ 800 mi com Bird para financiar reforma do ensino mÃ©dio

O Ministério da Educação (MEC) foi autorizado a pedir um empréstimo de até R$ 800 milhões (US$ 250 milhões) junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) (ou Banco Mundial) para financiar a reforma do ensino médio. A pasta informou em nota que o montante poderá ser financiado em até cinco anos e quase 90% do valor será usado pelo MEC para apoiar as secretarias estaduais de Educação na implantação do novo ensino médio.

O restante do financiamento será usado, segundo o ministério, em "serviços de consultoria especializados, de alto nível, para apoiar o MEC e as secretarias estaduais e distrital". De acordo com informações do G1, o empréstimo estará atrelado ao Programa para Resultados, que usa indicadores para medir a eficácia das ações financiadas pelo dinheiro.

O MEC afirmou ainda que o montante será usado na formação de técnicos educacionais para a adaptação dos currículos, elaboração dos itinerários formativos, reprodução de materiais de apoio, ações para incentivar a implementação dos novos currículos, transferir recursos às escolas para implementação do tempo integral e suporte à capacitação de gestores e técnicos para o planejamento dessa mudança.

O novo ensino médio prevê aumento da carga horária do ensino médio e mudança da grade curricular, com oferecimento de currículos específicos nas áreas de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional.