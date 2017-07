Policiais acusados de tentar extorquir R$ 70 mil de empresÃ¡rio na BA sÃ£o demitidos apÃ³s 9 anos

Dois policiais civis foram demitidos e outro teve a aposentadoria cassada após serem acusados de tentar extorquir R$ 70 mil de um empresário do ramo de reciclagem de materiais em Salvador. As punições contra eles foram publicadas na edição desta terça-feira (18) do Diário Oficial do Estado (DOE), nove anos depois do crime.

Foram demitidos o agente Josemário Antônio dos Santos e o inspetor Eduardo Jorge Mendonça Nascimento. Já o ex-investigador Valter Santana Santos foi punido com a cassação da aposentadoria.

Conforme a publicação do DOE, as medidas foram tomadas com base em recomendações da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Outro policial civil, já falecido, e um sargento reformado da Polícia Militar foram absolvidos, também por orientação da PGE.

De acordo com a investigação, os policiais teriam extorquido o empresário para não apreender produtos de propriedade dele que teriam sido adquiridos de forma ilegal e também para não prender o dono das mercadorias por receptação.

O caso ocorreu em março de 2008 e os policiais foram presos em flagrante, no bairro de Águas Claras, por extorsão e formação de quadrilha. Os agentes foram flagrados quando retiravam uma carga de ferro-velho do local, após o empresário não ter entregue o dinheiro solicitado. Eles foram denunciados pelo próprio empresário, que negou que a mercadoria tivesse procedência ilícita.

Em 2014, Josemário, Eduardo e Valter foram condenados a cinco anos e quatro meses de prisão em regime semiaberto. Eles recorreram, mas tiveram o recurso negado. Valter, por sua vez, foi absolvido da acusação pela Justiça.