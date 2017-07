Após dois anos e três meses a frente da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior em Feira de Santana (Coorpin), o delegado João Rodrigo de Souza Uzzum, foi exonerado do cargo. A informação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (19).

O cargo será ocupado pelo delegado Roberto da Silva Leal, que deixa a 14ª Coordenadoria de Polícia do Interior em Irecê. A exoneração e nomeação do delegado também foram publicados no DOE nesta quarta-feira (19).

Por meio de nota o delegado João Uzzum agradeceu aos colegas pela dedicação no combate a criminalidade e destacou que estará sempre a disposição da instituição Polícia Civil.

“Foi uma honra ter estado por 2 anos e 3 meses Coordenador da 1 Coorpin e ter tido a possibilidade de conviver com todos vocês podendo fazer amigos e sempre aprender um pouco mais nesta escola da vida que é a Polícia Civil. A cada um meu muito obrigado pela dedicação e esforço empregados nesta árdua missão do combate a criminalidade. Estarei onde estiver sempre a disposição de todos e continuarei sempre na lida firme para enaltecer o nome da nome da nossa instituição. Não posso deixar de agradecer o apoio do Departamento de Política Técnica (DPT) e da Polícia Militar que foram parceiros inseparáveis nesta caminhada. Forte abraço a todos”, declarou Uzzum.

O motivo da troca de coordenação não foi divulgado.