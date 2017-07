Um terremoto de magnitude 4,3 na escala Richter abalou, na noite da última quinta-feira (18), a costa central do Peru. De acordo com informações do Instituto Geofísico do Peru (IGP), apesar da força considerável, não há registro de vítimas ou danos materiais.

O tremor foi registrado às 20h38 e teve seu epicentro no Oceano Pacífico, a 68 quilômetros ada costa. Por estar localizado na área denominada Anel de Fogo do Pacífico, o Peru registra cerca de 85% da atividade sísmica mundial.