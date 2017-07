Biblioteca Arnold Silva digitaliza ediÃ§Ãµes antigas de jornais feirenses

Os jornais de circulação local, que fazem parte do acervo da Biblioteca Municipal Arnold Silva, estão sendo digitalizados. São edições do extinto Feira Hoje, Folha do Norte, o mais antigo da Bahia, Tribuna Feirense, entre outros. São jornais que deixaram de ser impressos, mas continuam sendo importantes fontes de pesquisa da cidade.

Inicialmente, diz a diretora da biblioteca, Telma Freitas, os arquivos serão disponibilizados aos leitores que frequentam o espaço. Depois – ainda sem prazo definido, serão colocados na internet.

É um trabalho quase artesanal, que exige paciência e não tem prazo para terminar. Os jornais são desencadernados e cuidadosamente colocados numa mesa de fundo branco, onde são fotografados.

Milhares de páginas passarão pelo mesmo processo. A etapa seguinte é a correção da imagem, para torna-la legível, com o uso de software. As páginas que estão com partes deterioradas não estão sendo restauradas.

As edições são importantes fontes de pesquisa sobre Feira de Santana, que abrange décadas do dia a dia da cidade, principalmente porque algumas edições existem apenas na biblioteca.