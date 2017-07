VitÃ³ria perde para o GrÃªmio em casa e aumenta crise

Pior mandante do Campeonato Brasileiro, o Vitória não conseguiu mudar essa sina. Em duelo disputado nesta quarta-feira (19), no Barradão, o time Rubro-negro perdeu por 3 a 1 para o Grêmio e viu aumentar sua crise. A equipe ocupa a penúltima posição no certame nacional com apenas 12 pontos conquistados e ainda vive um momento político conturbado.

O próximo compromisso do Vitória é contra a Chapecoense, sábado (22), às 16h, novamente no Barradão.

O Grêmio sofreu um desfalque de última hora. Durante o aquecimento, o zagueiro Pedro Geromel sentiu um desconforto e foi substituído por Rafael Thyere.

Aos seis minutos, Fernandinho roubou a bola na intermediária e partiu em direção ao gol. Ele foi derrubado na área e o árbitro assinalou falta. O próprio Fernandinho cobrou e abriu o placar no Barradão. Fernando Miguel se esticou todo, mas não conseguiu fazer a defesa.

O Vitória tentou reverter a desvantagem. Porém, o time demonstrou nervosismo e arriscou de chutes de longa distância. Aos 11, Renê arrematou de fora da área e a bola saiu por cima da meta de Grohe. Aos 22, Cleiton Xavier também tentou, mas sem sucesso.

Aos 42, o Grêmio aumentou a vantagem. Maicon encontrou Pedro Rocha e o atacante ajeitou para Fernandinho, escorou para Arthur, que tocou na saída do goleiro.

Em desvantagem, o Vitória iniciou o segundo tempo buscando o jogo. Porém, a equipe voltou a arriscar arremates de longa distância e pecou nas finalizações.

Aos 12, o Vitória conseguiu diminuir. Carlos Eduardo, a bola desviou no meio do caminho, David deu um peixinho e mandou para o fundo da rede de Marcelo Grohe.

No entanto, o time Rubro-negro não teve muito tempo para comemorar. Aos 17, Everton ficou com a sobra da bola, cruzou para trás e Ramiro, na entrada da área, bateu forte e marcou o terceiro gol gremista.

O Vitória não desanimou com o gol sofrido e criou boas chances. Aos 28, Tréllez dominou na entrada da área, girou e tentou o canto, mas mandou para fora. Um minuto depois, David arrancou pela esquerda , bateu cruzado e quase marcou o seu segundo gol na partida. Porém, a equipe não conseguiu fazer o suficiente para reverter a vantagem e perdeu por 3 a 1.