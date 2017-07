Filha de Eduardo Cunha pede que Moro devolva passaportes para ida ao exterior

A filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, Danielle Dytz da Cunha Doctorovich, quer que o juiz Sergio Moro devolva seus passaportes. Em requerimento, ela alegou que pretende ainda neste ano realizar uma viagem "para fins profissionais" e precisa do documento.

Danielle se compromete a apresentar as respectivas passagens ao juiz, tão logo elas sejam adquiridas, caso a viagem se concretize. De acordo com o Estadão, a defesa relatou ainda que a investigação contra Danielle foi desmembrada de um inquérito que corria no Supremo Tribunal Federal (STF) por ordem do então ministro Teori Zavascki, em março de 2016, contra a madrasta de Danielle, Cláudia Cordeiro Cruz.

"Esclareça-se que o inquérito em questão foi instaurado contra a peticionária apenas em razão de ela ter figurado como dependente em cartão de crédito vinculado a conta estrangeira titularizada por sua madrasta", alega o documento. A defesa de Danielle disse ainda que em 22 de março de 2016 apresentou seus passaportes (brasileiro e italiano), a fim de demonstrar disposição de atender a todo e qualquer chamamento das autoridades responsáveis pela persecução penal. "A peticionária, de fato, prestou esclarecimentos na Procuradoria da República do Paraná, não tendo sido denunciada pelo Ministério Público Federal", reforça a defesa.