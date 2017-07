Mulher pede divÃ³rcio apÃ³s marido nÃ£o responder suas mensagens no celular

Ser ignorada pelo marido por dois meses foi o motivo (acatado pela Justiça) para um pedido de separação em Taiwan. Segundo a matéria do BBC, o juiz do caso usou o fato de que as mensagens da mulher apareciam como "lidas" pelo marido no aplicativo Line, aplicativo de mensagens do WhatsApp, como provas e embasar a concessão do pedido. Os dois estavam casados desde 2012.

A esposa disse que o marido não respondia suas mensagens nem quando ela havia sido internada em um hospital depois de sofrer um acidente de carro - ela então avisou ao marido por mensagem e perguntou por que ele não a respondia, mas novamente foi ignorada.

Semanas depois do acidente, o marido resolveu responder, através do app. De acordo com o juiz, a interação foi pouco significativa: "Era sobre assuntos relacionados ao cachorro do casal e notificando à moça de que ela havia recebido correspondência, mas não demonstrava qualquer preocupação por ela", disse ele em sua decisão.

Assim, o juiz concluiu que era válido conceder o divórcio a Lin. "Parece haver muito pouca interação entre os dois; o réu [o marido] raramente responde às mensagens da demandante [a esposa]", considerou, e concluiu que "o casamento deles está além de um possível reparo".

Lin, que tinha cerca de 50 anos de idade, casou-se com seu marido de cerca de 40 anos de idade e então mudou-se para a casa que ele dividia com sua mãe, seu irmão mais novo e sua cunhada. O marido não tinha renda fixa, e Lin precisava arcar com a maioria das despesas da família, além de impostos atrasados de seu sogro.