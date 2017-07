Michel Temer pede para ter acesso a Ã¡udios recuperados em gravador de Joesley Batista

Os advogados do presidente Michel Temer pediram ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso a cópias dos áudios do gravador do empresário Joesley Batista, da JBS. As gravações, solicitadas à presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, foram recuperadas por peritos. O pedido será análisado pela ministra -- ainda que o relator do caso seja o ministro Luiz Edson Fachin -- porque o judiciário está em recesso.

Antônio Cláudio Mariz de Oliveira e Gustavo Guedes, advogados do presidente, afirmam que no fim de junho foi pedido à PF que respondesse a perguntas que não foram respondidas sobre a perícia na gravação do diálogo entre Temer e o empresário. A defesa do peemedebista também solicitou o acesso aos dois gravadores utilizados, além de outros sete áudios recuperados, mas que já haviam sido apagados dos equipamentos.

O relator Fachin teria pedido parecer da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre o acesso aos gravadores, o que, segundo a defesa, prejudicou o pedido de acesso aos áudios recuperados.

De acordo com os advogados do presidente, Temer quer acesso ao material antes do fim do recesso. O objetivo é preparar a defesa na Câmara dos Deputados, que decidirá se autoriza ou não o prosseguimento da denúncia por corrupção passiva contra o presidente.