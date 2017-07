Dra. Rafaela Castelo Branco: nova odontÃ³loga

A cidade acaba de ganhar uma nova, bela, elegante e competente odontóloga. É a Dra. Rafaela Castelo Branco, graduada pela Universidade Federal da Bahia. Com atuação em clínica geral e pós-graduação em Reabilitação Oral na área de prótese convencional e prótese sobre implante e procedimentos estéticos como clareamento dental.

Rafaela fala com entusiasmo da área em que fez sua pós-graduação. E promete novidades, em breve, oferecendo um modelo de assistência que irá garantir facilidades aos clientes, com eficiência e personalização do atendimento.

Sabemos do seu esforço, dedicação e ética, Rafa, por isso desejamos sucesso e o reconhecimento do seu trabalho. Ah, para quem interessar ela está na IRF Odontologia, na Barão de Rio Branco, 1137, Centro Médico Empresarial - Sala 110, 1º andar, Tel: (75) 3024-3711 e na Saúde Center, no Boulevard Shopping, Tel: (75) 3603-1000.