Mega-Sena acumula mais uma vez e pode pagar R$ 78 milhões no sorteio deste sábado

A Mega-Sena acumulou pela nona vez e pode pagar R$ 78 milhões no sorteio deste sábado (22). Nenhum apostador acertou as seis dezenas que foram sorteadas nesta quarta (19), na cidade e Atibaia (SP).

Os números do concurso 1.950 foram 10-21-32-34-48-57. Por outro lado, a Caixa Econômica informou que 88 apostadores levaram a quina e cada um ganhará R$ 52.163,05. Outras 7.215 pessoas acertaram a quadra e cada uma terá dirieto a R$ 908,88. O valor da aposta é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer Casa Lotérica do país, até as 19h, no horário de Brasília.