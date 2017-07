Evaristo Costa fala pela primeira vez após pedir demissão da Globo

O apresentador do "Jornal Hoje" Evaristo Costa se pronunciou pela primeira vez, nesta quinta-feira (20), depois da notícia de que não iria renovar contrato com a Rede Globo. Ele passou 13 anos trabalhando na emissora e chocou os fãs com a notícia.

No Instagram, o jornalista publicou uma foto em São José dos Campos, em São Paulo, e comentou o "Dia do Amigo" celebrado hoje. "Na minha cidade. "Mude suas opiniões, mantenha seus princípios. Troque suas folhas, mantenha suas raízes." Feliz dia do Amigo ", escreveu o Evaristo.

Há 13 anos no comando do Jornal Hoje, Evaristo Costa está de saída da Globo. A informação é do colunista do site Uol Flávio Ricco. Segundo ele, o próprio apresentador pediu à direção da emissora a não renovação de seu contrato, que expira em setembro.

Ricco afirmou ainda que a decisão de Evaristo tem motivação pessoal e é "irrevogável". O nome do seu substituto mais provável seria o de Rodrigo Bocardi, que já foi correspondente da Globo em Nova York e hoje apresenta o Bom Dia SP.