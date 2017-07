Lula diz que três governadores do PT podem ser candidatos à presidência; Rui estaria entre favoritos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na quinta-feira (20), durante entrevista aos jornalistas José Trajano, Juca Kfouri e Antero Greco, que três governadores do PT no país podem ser fortes candidatos a representar a legenda na próxima eleição para presidência, caso ele esteja impedido.

Com cinco governadores em todo o país, o PT poderia escolher entre Fernando Pimentel (MG), Tião Viana (AC), Camilo Santana (CE), Wellington Dias (PI) e o baiano Rui Costa, que é o mais bem avaliado do partido no Brasil. "O PT tem governadores em três estados importantes. Um governador de um estado importante tem cacife para ser um candidato", disse Lula.

Num exercício de interpretação, é difícil não imaginar a Bahia entre os três estados importantes citados por Lula — e, portanto, Rui Costa como um dos três nomes.

O ex-presidente citou ainda o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como uma possibilidade de substituí-lo, caso haja necessidade. "O [Fernando] Haddad pode ser uma personalidade importante, se ele se dispuser para o Brasil", afirmou.

Lula, contudo, não cogitou em momento nenhum desistir da eleição por vontade própria e reafirmou diversas vezes seu desejo de voltar ao comando do país. "Eu agora tenho obsessão por voltar. Tenho o que contribuir para o país e posso provar", disse o ex-presidente.