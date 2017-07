A primeira Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), em Salvador, acontecerá de 9 a 13 de agosto desse ano. Todo o Centro Histórico terá uma programação diversificada, e gratuita, com saraus, debates, encontros, oficinas literárias, apresentações teatrais, leituras dramáticas, exibições de vídeos e shows, com atividades para adultos, jovens e crianças.



A abertura será na Igreja de São Francisco, com um Sarau da cantora Maria Bethânia, no dia 9 de agosto, às 20h, mas somente para convidados. Ela unirá leitura e música, com canções pouco conhecidas de seu repertório, e contará com o acompanhamento do violonista Paulinho Dafilin e do percussionista Carlos Cesar.



Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô)

Data: 9 a 13 de agosto

Local: Centro Histórico de Salvador

Entrada gratuita



Programe-se! Valerá a pena!