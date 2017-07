Biometria: TRE otimiza sistema e agendamento ocorrerá semanalmente

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) alterou a metodologia do serviço de agendamento para a Central de Atendimento ao Público (CAP) e cartórios eleitorais, localizados na sede do Regional, no CAB. Agora, as vagas para realização do recadastramento biométrico com hora marcada passarão a ser disponibilizadas semanalmente, sempre na sexta-feira. Antes, a agenda era aberta já com todos os horários do mês subsequente.

A mudança, conforme o coordenador de serviços administrativos do TRE baiano, Tiago Pereira Mimoso, tem o objetivo de otimizar o serviço e diminuir as faltas, já que muitos eleitores agendavam e não compareciam para realização do recadastramento biométrico. “Com a distância mais curta entre a data do agendamento e o dia da realização do serviço, acreditamos que conseguiremos reduzir as ausências”.

A nova metodologia também possibilitará um melhor gerenciamento do serviço, uma vez que será monitorado, diariamente, o atendimento com hora marcada. “Sendo constatado que os eleitores estão sendo atendidos de forma mais célere ou algum cancelamento, iremos, de imediato, disponibilizar novas vagas”, acrescentou Mimoso.