Emissão de passaportes será normalizada em cinco semanas, diz Casa da Moeda

A produção de passaportes no país deve ser normalizada em cinco semanas. Foi o que prometeu a Casa da Moeda do Brasil (CMB), que produz o documento. Em nota, a CMB informou que irá retomar a fabricação dos passaportes e passará a trabalhar com turnos extras a patir do começo da próxima semana.

“Por entender a importância da urgente normalização do serviço, a CMB vai trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir de segunda feira (24), arcando com custos extras para atender a todas as solicitações feitas pelos cidadãos nos postos da DPF durante os dias de suspensão”, diz a nota da instituição.

A emissão do documento havia sido interrompida pela Polícia Federal por falta de verba. Com o repasse de crédito extra de R$ 102 milhões do Ministério da Justiça nesta sexta-feira (21), o serviço será normalizado.