Operação retira sucatas de veículos de vias públicas e notifica proprietários

Vários veículos abandonados ao longo da avenida Transnordestina e em vários bairros da cidade foram recolhidos pela equipe da Secretaria de Serviços Públicos (SESP). O órgão municipal está realizando uma operação para recolhimento de sucata ferrosa, especialmente veículos que se encontram abandonados em área pública.

O material será destinado à Cooperativa dos Badameiros de Feira de Santana (COOBAFS), atendendo a um Acordo de Cooperação, que visa à preservação do meio ambiente, o aperfeiçoamento da coleta seletiva solidária e o fomento aos catadores de materiais recicláveis e de resíduos sólidos.

Ao longo da avenida Transnordestina foi reciohido um carro abandonado. No bairro Campo Limpo, mais um automóvel recolhido, mesmo número nos bairros Aviário, Calumbi e Parque Ipê. Neste último, a SESP recolheu um carro, dois foram coletados pelos próprios proprietários e mais dois estão com prazo estabelecido pelos fiscais da Secretaria para serem retirados da via pública.

Na Transnordestina, três proprietários foram notificados com prazo estabelecido para retirada dos veículos. Uma quarta notificação foi feita no Calumbi.

A coleta de veículos em desuso conta com o apoio da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) e da Guarda Municipal de Feira de Santana. A fiscalização da SESP e o serviço de coleta ocorrerão toda semana.

"Desde que iniciamos esse trabalho, na última terça-feira, já conseguimos notificar alguns proprietários e recolher uma quantidade significativa de carros abandonados em áreas púbicas, expostos às intempéries há muito tempo, situação que incomoda a vizinhança e traz risco à saúde pública", diz o secretário Justiniano França. Sucatas a céu aberto permitem, entre outras coisas, o acúmulo de sujeira e de água, favorecendo assim a proliferação do Aedes aegypti. A operação será intensificada em toda a cidade.

As denúncias relacionadas a carros abandonados em áreas públicas podem ser feitas diretamente na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na rua dos Tupinambás, 275, bairro São João, ou por meio dos telefones 3602-8118 e 3602-8101.