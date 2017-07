Empate com gosto de derrota, mas eu acredito no Flu!

O Fluminense deixou escapar neste domingo, nos últimos minutos, uma vitória no primeiro jogo do mata-mata contra a Juazeirense, pela tereira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Após estar duas vezes atrás no placar (0x1 e 1x2), o time feirense conseguiu buscar empates e a virada para 3x2, diante da sua torcida no Joia da Princesa, mas cochilou em sua defensiva, sofrendo o empate depois dos 40 minutos do segundo tempo. Uma pena.

Com esse resultado, vai a Juazeiro com a obrigação de vencer. Pelo poder de superação que demonstrou nesta primeira partida, e também em vista de resultados que o time já obteve fora de casa nesta mesma Série D, derrotar este adversário regional não é uma tarefa impossível. É manter a alma e o foco. Camisa e elenco o Flu tem, suficientemente, para cumprir essa missão.

Uma vitória no estádio Adalto Moraes, por qualquer escore, leva o representante feirense ao último mata-mata classificatório para a cobiçada Série C. Certamente teremos outro grande jogo entre as equipes baianas. E dificilmente um zero a zero. Vamos nos preparar para fortes emoções. Eu confio plenamente num triunfo do Touro.

O público deste domingo, de 5,500 pagantes, não foi o esperado. Em outros tempos esse número correspondia a plateia de jogo de meio de semana do Fluminense, no Joia, pelo Campeonato Baiano. Esperava-se ao menos 8 mil. Pode se dizer que a torcida decepcionou, nesses dois últimos confrontos importantes do clube dentro de casa.