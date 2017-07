Três morrem e quatro ficam feridos após carro capotar e tombar sobre árvore na Bahia

Um homem, uma adolescente de 14 anos e uma mulher morreram em um capotamento de um carro, que tombou sobre uma árvore, na tarde de domingo (23), na BA-540, na cidade de Amargosa.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente deixou ainda três feridos graves, entre eles um menino de três anos, e um com ferimento leve.

Todos os sete ocupantes estavam no mesmo veículo. Os quatro feridos foram socorridos para o Hospital Municipal de Amargosa. O acidente ocorreu por volta das 14h, no km 6. Não há informações sobre a causa do capotamento.