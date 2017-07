Morre em São Paulo o ex-goleiro Waldir Perez

O ex-goleiro Waldir Perez, campeão brasileiro em 1977 pelo São Paulo Futebol Clube, morreu na tarde de hoje (23) em Mogi Mirim, no interior paulista, vítima de um infarto fulminante. Ele tinha 66 anos de idade e deixa dois filhos e uma filha.

Pela Seleção Brasileira, o goleiro foi convocado para as Copas do Mundo de 1974, 1978 e 1982, sendo titular do técnico Telê Santana nesta última.

Waldir Perez passou mal após um almoço em família. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do ex-jogador.